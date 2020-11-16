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В России     16.11.2020 12:14

Результаты тестирования на COVID-19 должны быть готовы в течение 48 часов - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  тестирование  сроки 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – Результаты тестов на коронавирус должны быть готовы в течение 48 часов после поступления биологического материала в лабораторию, соответствующее постановление Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации.

В постановлении указано, что не более, чем через 48 часов после поступления исследуемого биоматериала в лабораторию, результат теста уже должен быть получен человеком, в отношении которого производилось тестирование.

Кроме того, указано, что заболевших и контактировавших с ними лиц необходимо оповестить о положительном результате теста и необходимости соблюдать 14-днейный карантин в течение 1 рабочего дня.

Помимо этого, постановлением разрешается выписывать вылечившихся от коронавируса после сдачи одного отрицательного теста, а не двух, как ранее. Контактировавшие с заболевшими лица, если у них в течение 14 дней не проявились симптомы заболевания, могут выходить с карантина без сдачи тестов.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  тестирование  сроки 

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