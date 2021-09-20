 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В России     20.09.2021 22:30

Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЦИК  Госдума  результаты  выборы  выборы-2021  результаты выборов-2021  голосование  выборы в Госдуму-2021 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В Государственную Думу восьмого созыва проходят пять партий. Согласно предварительным итогам голосования на сайте ЦИК, «Единая Россия» набирает 49,82 процента голосов и получает конструкционное большинстве в парламенте. Обработано 99,99 процента протоколов.

КПРФ набрала 18,93 процента, ЛДПР - 7,55 процента, «Справедливая Россия – За Правду» — 7,46 процента, «Новые люди» — 5,32 процента. Таким образом, в парламенте появится новая партия.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЦИК  Госдума  результаты  выборы  выборы-2021  результаты выборов-2021  голосование  выборы в Госдуму-2021 

Возврат к списку

Лента новостей

22:56 Город (Москва и область) Явка на выборах в Госдуму по Москве превысила 50%

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

15:24 Общество Явка на выборах в Госдуму по России превысила 51%

14:58 Общество Зюганов: КПРФ не признает итоги онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве

Актуальные материалы

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах

09:27 Город (Москва и область) Собянин назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Москве

08:57 Город (Москва и область) В Москве одновременно откроют 10 станций метро

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru