29 мая — Mossovetinfo.ru — Компетентные органы РФ выясняют источник угроз семье главы переговорной делегации России по Украине Владимира Мединского и, если подтвердится причастность к ним киевского режима, то ситуация будет более чем вопиющей. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы - мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом, - чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, то ситуация более чем вопиющая», - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос об угрозах семье Мединского.
В среду телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские нацисты угрожают семье Мединского, в том числе детям. По словам Соловьева, Мединский спрашивал о поступающих его семье угрозах министра обороны Украины Рустема Умерова и получил ответ, что это нацики, на которых украинские власти якобы не влияют. Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по факту угроз будет возбуждено уголовное дело.
Накануне глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости
, что нельзя исключать попыток давления украинских радикалов на российскую сторону, как в случае с семьей помощника президента РФ Владимира Мединского. Киевский режим бьется в русофобских конвульсиях, проигрывая на фронте, он переходит к террористическим методам, также заявил Слуцкий, комментируя угрозы.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова в понедельник, 2 июня, в Стамбуле продолжить прямые российско-украинские переговоры и представить Украине меморандум России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины, глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров накануне заявил, что Украина направила России документ со своей позицией о прекращении огня.
25 мая заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что достигнутые в Стамбуле 16 мая договоренности в части обмена 1000 на 1000
выполнены в полном объеме.