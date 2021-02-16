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В России     17.02.2021 10:43

Ритейлеры предупредили о возможном повышении цен на мясо птицы и яйца

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Теги:  торговля  ритейлеры  рост цен 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Ритейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца, торговые сети уведомили Минпромторг о готовности пересмотреть соглашения с поставщиками, сообщают «Известия», со ссылкой на источник на рынке.

Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что поставщики запросили повышение отпускной цены на 10%. В качестве обоснования повышения цен производители указывают птичий грипп, из-за которого снижается предложение куриного мяса и яиц. Первоначально вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, а затем болезнь перекинулась и на другие регионы.

При этом, ритейлеры не планируют резкого увеличения цен на мясо птицы и яйца, процесс повышения цен будет растянут по времени.

В Минсельхозе заявили, что у них пока нет сведений о планируемом повышении цен. При этом, в ведомстве отметили, что предпосылок для существенного роста цен, хотя увеличение затрат на корма и импортные составляющие, а также эпидемия птичьего гриппа в ряде регионов могут создать предпосылки для некоторого повышения цен в краткосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на сосиски и колбасные изделия из-за роста цен на свинину и мясо курицы.

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Теги: 
торговля  ритейлеры  рост цен 

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