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В России
17.02.2021, 10:43
Ритейлеры предупредили о возможном повышении цен на мясо птицы и яйца
17 февраля. Mossovetinfo.ru – Ритейлеры готовы повысить цены на мясо птицы и яйца, торговые сети уведомили Минпромторг о готовности пересмотреть соглашения с поставщиками, сообщают «Известия», со ссыл...
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В России
16.02.2021, 12:47
Песков: Парад Победы в 2021 году точно состоится
16 февраля. Mossovetinfo.ru – Парад Победы в 2021 году точно состоится, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. «Вы знаете, что даже ...
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В России
16.02.2021, 10:08
Цены на сосиски и колбасу могут вырасти в России
16 февраля. Mossovetinfo.ru – В России могут вырасти цены на колбасу и сосиски, с соответствующим предложением к ритейлерам обратились мясопереработчики, сообщает «Коммерсантъ». Мясопереработчик...