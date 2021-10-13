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В России     13.10.2021 11:10

Росфинмониторинг разработал законопроект о внесудебной блокировке счетов на срок до 10 дней

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Теги:  законопроекты 

13 октября. Mossovetinfo.ru — Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому денежные переводы и банковские карты можно будет блокировать на 10 дней во внесудебном порядке, документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

В законопроекте указано, что блокировка банковских карт и переводов возможна в случаях, «не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных сведений» о том, что данные счета используются для незаконного оборота запрещенных средств.

Также могут быть блокированы счета, с которых проводится финансирование публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка.

В день блокировки кредитная организация должна уведомить об этом владельца счета, указать причины и сроки блокировки. При этом, владелец счета имеет право снимать со счета средства в размере МРОТ на себя и на каждого из членов своей семьи. Также можно снимать средства на оплату ЖКХ и жилого помещения.

Если же счет принадлежит юридическому лицу, с него можно списывать средства на выплату зарплаты сотрудникам, на уплату налогов, сборов, штрафов и прочее.

В документе говорится, что блокировка может быть осуществлена на 10 рабочих дней, для ее продолжения необходимо решение суда. При этом МВД и ФСБ должны сообщить о блокировке счета в Росфинмониторинг, а копию решения направить в Генпрокуратуру, которая может опротестовать решение о блокировке.

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Теги: 
законопроекты 

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