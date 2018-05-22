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В России     23.05.2018, 11:39

Роскачество: четверть продаваемого сливочного масла производится с нарушениями

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Теги:  Роскачество  проверка  масло  фальсификат 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Исследование, проведенное Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, выявила, что четверть продаваемого в стране сливочного масла производится с нарушениями, сообщается на официальном сайте ведомства.

Было проверено 82 сорта сливочного масла, что составляет более 70% товара, предлагаемого на рынке. Из 82 образцов, 53 полностью соответствуют нормативам, 19 из них были признаны товарами повышенного качества.

В то же время в 25% исследуемых марок были обнаружены различные нарушения. В масле 10 брендов были выявлены растительные жиры, в то время как по технологии масло должно производиться только из молочных жиров. В 8 марках были превышены микробиологические показатели (в том числе дрожжи, плесень, кишечная палочка). В шести сортах масла были обнаружены антибиотики.


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Теги: 
Роскачество  проверка  масло  фальсификат 

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