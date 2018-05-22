Другие материалы
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В России
23.05.2018, 11:39
Роскачество: четверть продаваемого сливочного масла производится с нарушениями
23 мая. Mossovetinfo.ru – Исследование, проведенное Роскачеством совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, выявила, что четверть продаваемого в стране сливочного масла производится с нару...
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В России
22.05.2018, 13:13
РЖД предложили создать черный список железнодорожных дебоширов
22 мая. Mossovetinfo.ru – РЖД предлагает вносить в черный список на год железнодорожных дебоширов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров. Предлагается на...
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В России
22.05.2018, 11:46
Банк России выпустил памятную банкноту к ЧМ-2018
22 мая. Mossovetinfo.ru – Центробанк выпустил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте Банка России. Банкно...