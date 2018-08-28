28 августа. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор продолжит блокировку мессенджера Telegram до тех пор, пока ФСБ не примет решение о прекращении блокировки, сообщил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.



Во вторник на сайте мессенджера появилось сообщение о том, что Telegram готов предоставлять спецслужбам данные подозреваемых в терроризме на основании судебного решения.



«Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке с предложениями о взаимодействии. <…> Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», - заявил Субботин.



Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля по иску Роскомнадзора. Ранее руководство Telegram отказалось исполнить требования ФСБ по предоставлению ключей для расшифровки сообщений пользователей. В компании утверждают, что это технически невозможно. Однако Верховный суд России 20 марта признал требование ФСБ законным. Данное решение также было обжаловано адвокатами мессенджера.