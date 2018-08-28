28 августа. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор продолжит блокировку мессенджера Telegram до тех пор, пока ФСБ не примет решение о прекращении блокировки, сообщил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.
Во вторник на сайте мессенджера появилось сообщение о том, что Telegram готов предоставлять спецслужбам данные подозреваемых в терроризме на основании судебного решения.
«Им надо не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке с предложениями о взаимодействии. <…> Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство РФ, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», - заявил Субботин.
Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля по иску Роскомнадзора. Ранее руководство Telegram отказалось исполнить требования ФСБ по предоставлению ключей для расшифровки сообщений пользователей. В компании утверждают, что это технически невозможно. Однако Верховный суд России 20 марта признал требование ФСБ законным. Данное решение также было обжаловано адвокатами мессенджера.
15:14 Город (Москва и область) На стройке дома по программе реновации на юго-западе Москве обнаружены нарушения
14:19 В России Роскомнадзор: блокировка Telegram может быть прекращена только по решению ФСБ
13:47 Город (Москва и область) Парк 50-летия Октября открылся после благоустройства
13:17 Власть Путин 29 августа выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы - Кремль
12:59 Город (Москва и область) Эксперимент по установке резиновых пешеходных переходов стартовал в Москве
19:42 Город (Москва и область) В Москве на День города пройдут бесплатные показы уличных спектаклей
07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города
07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов
07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы