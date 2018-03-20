20 марта. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. Об этом говорится в заявлении ведомства.



Таким образом, Telegram в течение 15 дней обязан передать ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Если этого не произойдет, мессенджер могут через суд заблокировать на территории России.



Ранее во вторник Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.