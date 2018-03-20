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В России     20.03.2018 13:30

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования

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Теги:  ФСБ  Telegram  Роскомнадзор 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, Telegram в течение 15 дней обязан передать ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». Если этого не произойдет, мессенджер могут через суд заблокировать на территории России.

Ранее во вторник Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.


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Теги: 
ФСБ  Telegram  Роскомнадзор 

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