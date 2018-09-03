3 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор напомнил, что в период с 4 по 10 сентября запрещается публикация итогов соцопросов и прогнозов по итогам предстоящих выборов.



Согласно федеральному закону, с 4 по 10 сентября СМИ не имеют права публиковать результаты любых исследований, связанные с выборами. Нарушителям грозит административная ответственность.



В единый день голосования 9 сентября в нескольких регионах России пройдут выборы в органы местного самоуправления, довыборы в Госдуму, а также выборы местных руководителей.