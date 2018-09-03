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В России     03.09.2018 11:35

Роскомнадзор напомнил о запрете публикаций результатов соцопросов перед выборами

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Теги:  выборы  Роскомнадзор  публикации  СМИ 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор напомнил, что в период с 4 по 10 сентября запрещается публикация итогов соцопросов и прогнозов по итогам предстоящих выборов.

Согласно федеральному закону, с 4 по 10 сентября СМИ не имеют права публиковать результаты любых исследований, связанные с выборами. Нарушителям грозит административная ответственность.

В единый день голосования 9 сентября в нескольких регионах России пройдут выборы в органы местного самоуправления, довыборы в Госдуму, а также выборы местных руководителей.


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Теги: 
выборы  Роскомнадзор  публикации  СМИ 

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