16 апреля. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор сообщил, что получил решение суда о блокировке мессенджера Telegram и направил операторам связи информацию об интернет-ресурсах компании с целью ограничения доступа.



Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram из-за отказа передать ключи шифрования ФСБ.



Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров позжезаявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.