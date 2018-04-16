16 апреля. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор сообщил, что получил решение суда о блокировке мессенджера Telegram и направил операторам связи информацию об интернет-ресурсах компании с целью ограничения доступа.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram из-за отказа передать ключи шифрования ФСБ.
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров позжезаявил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.
12:14 В России Роскомнадзор направил операторам связи информацию о блокировке Telegram
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