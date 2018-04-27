27 апреля. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор объяснил «кратковременное попадание в реестр» запрещенных ip-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook.
«Информируем: ip-адреса соцсетей свободны от блокировки. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - говорится в сообщении Роскомнадзора на странице ведомства в Facebook.
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