27 апреля. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор объяснил «кратковременное попадание в реестр» запрещенных ip-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter и Facebook.



«Информируем: ip-адреса соцсетей свободны от блокировки. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - говорится в сообщении Роскомнадзора на странице ведомства в Facebook.