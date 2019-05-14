14 мая. Mossovetinfo.ru – По решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к 59 ресурсам, на которых содержались ответы на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что владельцы 49 сайтов уже ограничили доступ к противоправной информации, владельцам двух сайтов и провайдерам направлены уведомления о необходимости удалить противоправную информацию. Владельцы 8 ресурсов не удалили данную информацию и не ограничили к ней доступ, в результате в настоящее время операторы связи занимаются блокировкой данных ресурсов.
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