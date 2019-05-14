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В России     14.05.2019 12:25

Роскомнадзор ограничил доступ к 59 сайтам с ответами на вопросы ЕГЭ и ОГЭ

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Теги:  Роскомнадзор  блокировка сайтов  ЕГЭ  ОГЭ 

14 мая. Mossovetinfo.ru – По решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к 59 ресурсам, на которых содержались ответы на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что владельцы 49 сайтов уже ограничили доступ к противоправной информации, владельцам двух сайтов и провайдерам направлены уведомления о необходимости удалить противоправную информацию. Владельцы 8 ресурсов не удалили данную информацию и не ограничили к ней доступ, в результате в настоящее время операторы связи занимаются блокировкой данных ресурсов.


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Теги: 
Роскомнадзор  блокировка сайтов  ЕГЭ  ОГЭ 

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