14 мая. Mossovetinfo.ru – По решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к 59 ресурсам, на которых содержались ответы на вопросы Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщается на официальном сайте ведомства.



Отмечается, что владельцы 49 сайтов уже ограничили доступ к противоправной информации, владельцам двух сайтов и провайдерам направлены уведомления о необходимости удалить противоправную информацию. Владельцы 8 ресурсов не удалили данную информацию и не ограничили к ней доступ, в результате в настоящее время операторы связи занимаются блокировкой данных ресурсов.