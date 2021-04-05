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В России     05.04.2021 10:28

Роскомнадзор пока не будет полностью блокировать Twitter

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Теги:  Роскомнадзор  Twitter  санкции 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор принял решение пока не блокировать Twiiter полностью на территории России, до 15 мая будет продолжено замедление работы соцести, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что с 10 марта, когда началось замедление работы соцсети, было удалено около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года материалов, с запрещенным в России контентом (детская порнография, наркотики, суицид). При этом, в последнее время администрация Twitter увеличила скорость удаления запрещенного контента.

В руководстве Twitter замедление работы соцсети назвали «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Позднее один из руководителей Роскомнадзора заявил, что Twitter может быть полностью заблокирован в России, если не пойдет на сотрудничество с ведомством по вопросам удаления запрещенного контента.

23 марта Роскомнадзор сообщил, что Twitter начал удалять незаконный контент, однако темпы удаления назвал неудовлетворительными.

2 апреля суд в Москве оштрафовал Twitter в общей сложности на 8,9 миллиона рублей за неоднократное игнорирование требований Роскомнадзора об удалении незаконного контента.

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Теги: 
Роскомнадзор  Twitter  санкции 

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