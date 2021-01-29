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В России     29.01.2021 13:47

Роскомнадзор потребовал снять блокировку гимна России на YouTube

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Теги:  Роскомнадзор  Google  YouTube  гимн России  блокировка 

29 января. Mossovetinfo.ru – Росокомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения на воспроизведение гимна России на видеохостинге YouTube, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ограничения были наложены под предлогом нарушения авторских прав. Однако Роскомнадзор напомнил, что гимн России, как и другие государственные символы не является объектом авторских прав.

Блокировка российского гимна на YouTube в заявлении Роскомнадзора названа «неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех россиян».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Google, ограничения были введены по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), однако в компании рассмотрели претензию BMI и признали ее необоснованной.

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Теги: 
Роскомнадзор  Google  YouTube  гимн России  блокировка 

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