Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из Apple Store и Google Play

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Роскомнадзор во вторник направил запросы в магазины приложений об удалении Telegram. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регулятора Александра Жарова.



Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложений из магазинов Apple Store и Google Play соответственно. В понедельник регулятор получил решение суда и уведомил операторов связи о необходимости заблокировать Telegram.