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В России     17.05.2021 19:04

Роскомнадзор пригрозил санкциями Facebook и YouTube

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Теги:  Роскомнадзор  Facebook  YouTube  Twitter  санкции  замедление работы 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор может замедлить трафик соцсети Facebook и видеохостинга YouTube, если они не примут меры по удалению незаконного контента, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении ведомства напоминается, что в марте в связи с многократными отказами удалять противоправные контент, началось замедление работы Twitter на территории России. При этом, ведомство пригрозило, что в случае неисполнения требований об удалении незаконного контента, Twitter может быть заблокирован.

В результате Twitter принял выполнить требования Роскомнадзора и удалить незаконный контент. В связи с этим Роскомнадзор объявил, что блокировка Twitter проводится не будет, а часть ранее введенных ограничений будет снята.

«Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

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Теги: 
Роскомнадзор  Facebook  YouTube  Twitter  санкции  замедление работы 

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