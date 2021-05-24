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В России     24.05.2021 18:36

Роскомнадзор пригрозил замедлить работу сервисов Google

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Теги:  Роскомнадзор  Google  замедление 

24 мая. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор объявил, что может применить к сервисам Google меры по замедлению трафика, так как компания недостаточно активно выполняет требования по удалению запрещенного в России трафика.

Ведомство направило руководству Google около 26 тысяч уведомлений о необходимости удалить запрещенный контент (экстремистские материалы, наркоконтент, призывы к суициду, призывы к участию в незаконных акциях, детская порнография).

Однако Gooogle не удаляет от 20 до 30% таких ссылок, а на видеохостинге YouTube до сих пор находится около 5 тысяч роликов с незаконным контентом.

Сообщается, что если Google не ограничит доступ к запрещенному контенту в течение суток, то компания будет оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, а при повторном нарушении штраф может быть увеличен до одной десятой годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор за невыполнение требований об удалении незаконного контента замедлил работу Twitter. В результате соцсеть начала удаление незаконного контента и 17 мая ряд ограничений был снят.

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Теги: 
Роскомнадзор  Google  замедление 

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