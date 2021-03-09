В России 09.03.2021, 15:59 Названы основные причины неплатежей по кредитам

9 марта. Mossovetinfo.ru – Российские коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НА...

В России 09.03.2021, 10:15 Генпрокуратура назвала регионы, лидирующие по уровню коррупции

9 марта. Mossovetinfo.ru – начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин в интервью РИА Новости назвал российские регионы, ли...