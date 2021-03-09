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В России     10.03.2021 10:39

Роскомнадзор с 10 марта замедлит скорость работы Twitter за незаконный контент

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Теги:  Twitter  Роскомнадзор  замедление работы 

10 марта. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор с 10 марта замедлит скорость работы Twitter в России за регулярные отказы в устранении незаконного контента, сообщается на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что с 2017 года руководству социальной сети было направлено более 28 тысяч требований об удалении незаконного контента (склонение к суициду, детская порнография, информация о способах приготовления и употребления наркотиков), однако руководство Twitter проигнорировало эти требования. На настоящий момент неудаленными остаются 3 168 материалов с запрещенной информацией.

В связи с этим, Роскомнадзор принял решение с 10 марта замедлить скорость работы Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

Если Twitter и дальше будет игнорировать требования об удалении незаконного контента, меры воздействия будут продолжены вплоть до блокировки.

С 1 февраля в России вступили в силу поправки в закон «О информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому, соцсети обязаны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент.

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Теги: 
Twitter  Роскомнадзор  замедление работы 

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