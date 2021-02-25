 
Актуальные темы: коронавирус
В России     25.02.2021 16:50

Роскомнадзор установит отличительные знаки для СМИ на массовых акциях

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роскомнадзор  пресса  СМИ  массовые мероприятия 

Роскомнадзор подготовил приказ, в котором будут прописаны отличительные знаки для представителей СМИ на массовых акциях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Журналисты и другие представители СМИ на массовых акциях будут носить в качестве отличительных знаков зеленые неоновые жилеты, а также специальные бейджи установленного образца.

Образец бейджа уже разработан, он будет приложен к приказу, который в настоящее время проходит межведомственное согласование.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роскомнадзор  пресса  СМИ  массовые мероприятия 

Возврат к списку

Лента новостей

16:50 В России Роскомнадзор установит отличительные знаки для СМИ на массовых акциях

15:57 Общество Более 100 тысяч человек за 5 часов приняли участие в голосовании по установке памятника на Лубянке

15:42 Общество Синоптики: говорить о наступлении весны в Москве рано

14:32 Город (Москва и область) Участники испытаний «Спутник Лайт» в Москве начали проходить медосмотры

13:24 Общество Мосгорсуд оставил Любовь Соболь под домашним арестом

Актуальные материалы

07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»

07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru