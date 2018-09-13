Другие материалы
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В России
18.09.2018, 13:03
Роскомнадзор в декабре запросит Twitter и Facebook по поводу хранения данных россиян
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен в декабре направить запрос в Twitter и Facebook по поводу локализации персональных данных российских пользователей, об это...
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В России
18.09.2018, 09:22
Какие автомобили покупают жители крупных российских городов
18 сентября. Mossovetinfo.ru – Названы модели автомобилей, лидирующие по продажам в российских городах-миллионниках, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В семи городах, включая Моск...
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В России
13.09.2018, 09:42
Роскачество провело проверку творога в российских магазинах.
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Роскачество провело проверку творога, продающегося на российском рынке, говорится в сообщении ведомства. Всего было исследовано 73 торговые марки творога, котор...