18 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен в декабре направить запрос в Twitter и Facebook по поводу локализации персональных данных российских пользователей, об этом Жаров сообщил журналистам в кулуарах форума «Спектр-2018».



По закону персональные данные россиян должны хранится на территории России, по данным Жарова, Twitter и Facebook ведут работу по переносу данных на территорию РФ.



Жаров заявил, что его запросу по сути станет началом комплексной проверки Twitter и Facebook. Twitter намерены проверить на соблюдение закона о локализации персональных данных, проверка Facebook будет более комплексной, так как есть вопросы не только по персональным данным, но также по вопросам удаления противоправного контента, а также по удалению аккаунтов россиян.