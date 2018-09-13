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В России     18.09.2018 13:03

Роскомнадзор в декабре запросит Twitter и Facebook по поводу хранения данных россиян

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Теги:  Роскомнадзор  Twitter  Facebook  запрос  персональные данные 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен в декабре направить запрос в Twitter и Facebook по поводу локализации персональных данных российских пользователей, об этом Жаров сообщил журналистам в кулуарах форума «Спектр-2018».

По закону персональные данные россиян должны хранится на территории России, по данным Жарова, Twitter и Facebook ведут работу по переносу данных на территорию РФ.

Жаров заявил, что его запросу по сути станет началом комплексной проверки Twitter и Facebook. Twitter намерены проверить на соблюдение закона о локализации персональных данных, проверка Facebook будет более комплексной, так как есть вопросы не только по персональным данным, но также по вопросам удаления противоправного контента, а также по удалению аккаунтов россиян.


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Теги: 
Роскомнадзор  Twitter  Facebook  запрос  персональные данные 

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