27 апреля. Mossovetinfo.ru – Роскомнадзор внес IP-адреса «ВКонтакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников», а также «Яндекса» в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В списке также оказались IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников и статистики сайтов Liveinternet.



При этом, все упомянутые сервисы на данный момент работают.