Роскомнадзор заблокирует соцсеть Instagram в 00 часов 14 марта

12 марта. Mossovetinfo.ru - Процедура введения ограничений на доступ к Instagram будет завершена в 00 часов 14 марта, - говорится на сайте Роскомнадзора в пятницу.



В федеральной службе предусмотрели для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода для переноса своих фото- и видеоматериалов и других действий.



Решение об ограничении доступа к соцсети на территории России принято по требованию Генпрокуратуры.



11 марта первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палате России (ОПР) сообщил, что за систематическое нарушение российского законодательства необходимо заблокировать YouTube.