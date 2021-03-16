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В России     16.03.2021 15:24

Роскомнадзор заблокирует Twitter в случае неудаления запрещенного контента

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Теги:  Роскомнадзор  Twitter  блокировка 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Соцсеть Twitter может быть заблокирована в России через месяц, если не пойдет на сотрудничество с Роскомнадзором по вопросам удаления запрещенного контента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

По словам Субботина, в настоящее время Twitter игнорирует запросы Роскомнадзора. Если руководство соцсети продолжит действовать так же, через месяц Twitter будет заблокирован в России во внесудебном порядке.

Однако, если Twitter пойдет на контакт и удалит запрещенный контент, он может избежать блокировки.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter на территории России. Как сообщило ведомство, с 2017 года Twitter проигнорировал более 28 тысяч требований об удалении незаконного контента. В руководстве Twitter замедление работы соцсети назвали «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете».

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Теги: 
Роскомнадзор  Twitter  блокировка 

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