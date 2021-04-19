Роскосмос начал строительство новой орбитальной станции

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Роскосмос начал строительство первого модуля новой российской орбитальной станции, сообщил в своем telegram-канале глава корпорации Дмитрий Рогозин.



По словам Рогозина, корпорации «Энергия» поставлена задача обеспечить готовность модуля к выводу на целевую орбиту в 2025 году.



Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в 2025 году Россия откажется от использования Международной космической станции и возобновляет планы строительства собственной орбитальной станции.