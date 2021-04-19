 
Актуальные темы:
В России     20.04.2021 12:00

Роскосмос начал строительство новой орбитальной станции

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роскосмос  Дмитрий Рогозин  космос  строительство  орбитальная станция 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Роскосмос начал строительство первого модуля новой российской орбитальной станции, сообщил в своем telegram-канале глава корпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, корпорации «Энергия» поставлена задача обеспечить готовность модуля к выводу на целевую орбиту в 2025 году.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в 2025 году Россия откажется от использования Международной космической станции и возобновляет планы строительства собственной орбитальной станции.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роскосмос  Дмитрий Рогозин  космос  строительство  орбитальная станция 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:59 Город (Москва и область) В аэропорту Домодедово начали выдавать паспорта вакцинации по стандартам ВОЗ

12:43 Город (Москва и область) Московская полиция предостерегла от участия в несанкционированных акциях

12:00 В России Роскосмос начал строительство новой орбитальной станции

11:45 Власть В МИД РФ ответили на призыв экс-главы Эстонии запретить россиянам въезд в ЕС

11:03 Общество Благодатный огонь доставят в Москву 1 мая

Актуальные материалы

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро

18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru