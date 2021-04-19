Другие материалы
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В России
20.04.2021, 12:00
Роскосмос начал строительство новой орбитальной станции
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Роскосмос начал строительство первого модуля новой российской орбитальной станции, сообщил в своем telegram-канале глава корпорации Дмитрий Рогозин. По словам Рогози...
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В России
19.04.2021, 11:54
Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов
19 апреля. Mossovetinfo.ru — Минфин предложил отложить финансирование проекта по строительству 25 мусоросжигательных заводов до завершения строительства и выхода на проектную мощность первых пяти подо...
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В России
19.04.2021, 09:47
В МВД рассказали об основном отличии электронных паспортов
19 апреля. Mossovetinfo.ru — Основное отличие электронных паспортов от обычных будет заключаться в формате изготовления, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Электронный паспорт будет пред...