Роскосмос: при старте ракеты-носителя «Союз-2.1а» автоматически отключились двигатели

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Роскосмос 11 февраля сообщил, что «пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату - 13 февраля» в связи с тем, что «на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей».



«Причины выясняются», - говорится в сообщении Роскосмоса.



Ранее Роскосмос сообщал, что «старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-08» запланирован на 11 февраля 2018 года в 11 час. 58 мин. 45 сек. мск с космодрома БАЙКОНУР».