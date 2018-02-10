Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     11.02.2018 13:14

Роскосмос: при старте ракеты-носителя «Союз-2.1а» автоматически отключились двигатели

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роскосмос  Байконур  пуск  «Союз-2.1а»  двигатели  отключение  «Прогресс МС-08» 

11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Роскосмос 11 февраля сообщил, что «пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату - 13 февраля» в связи с тем, что «на старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей».

«Причины выясняются», - говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее Роскосмос сообщал, что «старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТГК «Прогресс МС-08» запланирован на 11 февраля 2018 года в 11 час. 58 мин. 45 сек. мск с космодрома БАЙКОНУР».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роскосмос  Байконур  пуск  «Союз-2.1а»  двигатели  отключение  «Прогресс МС-08» 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:42 Город (Москва и область) Собянин выразил соболезнования в связи с крушением самолета «Саратовских авиалиний»

16:29 Город (Москва и область) Обломки разбившегося в Подмосковье пассажирского самолета обнаружены – МЧС

16:08 Происшествия По факту крушения самолета пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковья возбудили уголовное дело

15:41 Город (Москва и область) До минус 16 градусов ночью ожидается в середине предстоящей недели в Москве – Росгидромет

15:35 Город (Москва и область) Пассажирский самолет с 71 человеками на борту разбился в Подмосковье

Актуальные материалы

12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

12:33 В России ЦИК завершил регистрацию кандидатов на должность Президента РФ – в бюллетене 8 кандидатов

10:41 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля

09:44 Город (Москва и область) Где и какие «русские и заморские» блины можно попробовать на фестивале «Московская Масленица»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru