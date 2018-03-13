«Роснефть» отказалась от иска к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей

13 марта, Mossovetinfo.ru - Нефтяная компания «Роснефть» подала в суд ходатайство об отказе от иска к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей. Об этом сообщает портал pravo.ru со ссылкой на информацию из картотеки арбитражных дел.



Ходатайство, которое было подано 12 марта, рассмотрит судья Арбитражного суда Республики БашкортостанСветлана Хомутова.



Согласно картотеке дел, следующее заседание по делу № А07-38665/2017 назначено на 3 апреля этого года.