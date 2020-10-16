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В России     19.10.2020 11:53

Рособрнадзор не планирует проводить сдачу ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате

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Теги:  Рособрнадзор  ЕГЭ 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Сдачу Единого государственного экзамена в 2021 году не планируют организовывать в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

По словам Музаева, существующие технологии не позволяют проводить ЕГЭ дистанционно, так как не позволяют организовать контроль за сдающими экзамен.

Кроме того, Музаев напомнил, что до сдачи ЕГЭ еще несколько месяцев, и выразил надежду, что к моменту сдачи экзамена, ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону и вопрос о проведении ЕГЭ по “удаленке” стоять не будет.

Кроме того, глава Росбрнадзора отметил, что пока не принималось никаких решений, по поводу того, будут сдавать ЕГЭ все выпускники школ, или только те, кто поступает в ВУЗы, как это было в 2020 году. При этом, по словам Музаева, если будет такая необходимость, сценарий сдачи ЕГЭ, применявшийся в этом году, может быть повторен.


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Теги: 
Рособрнадзор  ЕГЭ 

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