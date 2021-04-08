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В России     08.04.2021 15:33

Росоптребнадзор не исключил рост заболеваемости COVID-19 осенью 2021 года

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Теги:  Роспотребнадзор  Анна попова  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Осенью в России возможен подъем заболеваемости коронавирусом, заявила в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В связи с этим Попова рекомендовала не дожидаться осени, а пройти вакцинацию от коронавируса уже сейчас.

Попова также отметила, что пока в России вакцинация от коронавируса не настолько востребована, как хотели бы видеть в Роспотребнадзоре. При этом, действующие ограничения ведомство намерено снять не раньше, чем будет вакцинировано не менее 60% взрослого населения.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что данной цифры удастся достичь к осени.

Также Попова высказала мнение, что Россия сможет избежать третьей волны коронавируса, если помимо вакцинации граждане будут соблюдать введенные ограничения: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом в России, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с профильными ведомствами подготовить к 9 апреля дополнительные меры по защите россиян от коронавируса.

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Теги: 
Роспотребнадзор  Анна попова  коронавирус  COVID-19  заболеваемость 

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