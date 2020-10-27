27 октября. Mossovetinfo.ru – В России с 28 октября в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится всеобщий масочный режим, соответствующее постановление выпустил Роспотребнадзор.



Согласно постановлению, ношение масок обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.