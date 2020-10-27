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В России     27.10.2020 10:08

Роспотребнадзор: маски нужно носить в местах скопления людей, транспорте и лифтах

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  маски  масочный режим 

27 октября. Mossovetinfo.ru – В России с 28 октября в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится всеобщий масочный режим, соответствующее постановление выпустил Роспотребнадзор.

Согласно постановлению, ношение масок обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  маски  масочный режим 

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