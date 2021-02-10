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В России     10.02.2021 18:18

Роспотребнадзор: масочный режим в России сохраняется

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Теги:  Роспотребнадзор  масочный режим  Анна Попова 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, носить маски все равно необходимо, заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора заявила, что ношение масок является обязательной мерой, их необходимо носить до тех пор, пока это требование не будет отменено.

Ранее в Чечне и Удмуртии ношение масок перевели из обязательных антикоронавирусных мер в рекомендательные. При этом людям из группы риска подчеркнуто рекомендовали носить маски.

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Теги: 
Роспотребнадзор  масочный режим  Анна Попова 

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