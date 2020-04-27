27 апреля. Mossovetinfo.ru — Постепенно выходить из режима самоизоляции можно будет после 12 мая, если россияне на сорвутся в дни майских праздников, заявилав эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней. И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале - пока еще, знаете, не очень такой уверенный (результат), но все-таки - закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима», - заявила Попова.
По словам Поповой, очень важно, чтобы в дни майских праздников на которые придется третий инкубационный период коронавируса, россияне продолжали соблюдение режима самоизоляции.
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что дата 12 мая для снятия режима самоизоляции была определена с привлечением ученых.
В связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин 25 марта объявил о введении в России ограничительных мер, в частности был объявлен режим нерабочих дней. Позднее действие ограничительных мер было продлено до 30 апреля. В ряде регионов, в том числе в Москве и Московской области, были введены еще более жесткие ограничительные меры, чем по всей стране.
18:57 Власть Путин присвоил звание Героя труда Леониду Рошалю и Юрию Соломину
18:27 Город (Москва и область) Реставрация памятника Георгию Жукову полностью завершена
17:30 В России Роспотребнадзор назвал условие, при котором режим самоизоляции можно снимать после 12 мая
16:57 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили об аннулировании некоторых отдельных цифровых рабочих пропусков
15:37 Город (Москва и область) Более 60 водителей «Мострансавто» временно перейдут в скорую помощь Подмосковья
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии