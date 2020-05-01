1 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что после 12 мая введенные в России из-за коронавируса ограничительные меры придется усилить.



В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Попова заявила, что ограничительные меры придется усилить, если в дни майских праздников россияне не будут ответственно относиться к введенным ограничениям.



Глава Роспотребнадзора напомнила, что инкубационный период коронавируса в среднем занимает 6-8 дней, поэтому к 12 мая станет ясно, есть ли необходимость в усилении ограничений.



Ранее Попова рассказала, при каких условиях в России могут начать ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения.