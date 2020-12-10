10 декабря. Mossovetinfo.ru - Росоптребнадзор допускает, что особый порядок работы школ и детских садов, введенный из-за пандемии коронавируса, может быть отменен уже летом 2021 года, сообщает РИА Новости.



Решение о возможной отмене введенного порядка работы детских учреждений будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил, введенных для школ и детских садов из-за коронавируса, до конца 2021 года.



К основным правилам относится запрет на проведение массовых мероприятий с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.



Кроме того, необходимо выстраивание специального расписания с целью максимального разобщения детей, закрепление за каждым классом своего кабинета, регулярное измерение температуры детям и взрослым, которые с ними работают, занесение этих данных в специальные журналы, изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, запрет на прием в детских лагерях детей из других регионов (кроме арктических регионов).