10 декабря. Mossovetinfo.ru - Росоптребнадзор допускает, что особый порядок работы школ и детских садов, введенный из-за пандемии коронавируса, может быть отменен уже летом 2021 года, сообщает РИА Новости.
Решение о возможной отмене введенного порядка работы детских учреждений будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил, введенных для школ и детских садов из-за коронавируса, до конца 2021 года.
К основным правилам относится запрет на проведение массовых мероприятий с участием представителей разных классов, групп и отрядов, а также с участием детей из других организаций.
Кроме того, необходимо выстраивание специального расписания с целью максимального разобщения детей, закрепление за каждым классом своего кабинета, регулярное измерение температуры детям и взрослым, которые с ними работают, занесение этих данных в специальные журналы, изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, запрет на прием в детских лагерях детей из других регионов (кроме арктических регионов).
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