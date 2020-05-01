1 мая. Mossovetinfo.ru – В России возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



В условиях солнечной и жаркой погоды риск заражения коронавирусной инфекцией снижается, однако в случае наступления дождей, а также в результате возвращения граждан на места работы и учебы возможна вторая волна заболеваемости в осенний период.



Кроме того, в ведомстве рекомендовали временно воздержаться от плановой вакцинации поскольку с одной стороны в местах вакцинации велик риск заражения в результате случайного контакта с заразившимся. Помимо этого, вакцинация в начале инфекционного процесса может вызвать осложнения.



В России на 1 мая выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом. Вылечились 13220 человек. Умерло 1169 человек.