1 мая. Mossovetinfo.ru – В России возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В условиях солнечной и жаркой погоды риск заражения коронавирусной инфекцией снижается, однако в случае наступления дождей, а также в результате возвращения граждан на места работы и учебы возможна вторая волна заболеваемости в осенний период.
Кроме того, в ведомстве рекомендовали временно воздержаться от плановой вакцинации поскольку с одной стороны в местах вакцинации велик риск заражения в результате случайного контакта с заразившимся. Помимо этого, вакцинация в начале инфекционного процесса может вызвать осложнения.
В России на 1 мая выявлен 114 431 случай заражения коронавирусом. Вылечились 13220 человек. Умерло 1169 человек.
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