16 ноября. Mossovetinfo.ru – Результаты теста на коронавирус должны сообщаться заболевшим и контактировавшим с ними лицам в течение одного рабочего дня, соответствующее распоряжение содержится постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.



Заболевшим и контактировавшим с ними лицам в течение одного рабочего дня должны сообщить о необходимости соблюдения ими 14-дневного карантина.



Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обязал сократить до 48 часов выполнение тестов на коронавирус.