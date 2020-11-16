16 ноября. Mossovetinfo.ru – Результаты теста на коронавирус должны сообщаться заболевшим и контактировавшим с ними лицам в течение одного рабочего дня, соответствующее распоряжение содержится постановлении Роспотребнадзора, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Заболевшим и контактировавшим с ними лицам в течение одного рабочего дня должны сообщить о необходимости соблюдения ими 14-дневного карантина.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обязал сократить до 48 часов выполнение тестов на коронавирус.
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