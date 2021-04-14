Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в Россию сдавать тест на COVID-19

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Всем гражданам России, прибывающим в страну любым видом транспорта необходимо в течение трех дней после прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить его результаты на портале Госуслуг.



Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.



Ранее эта норма действовала только для россиян, прибывающих в страну воздушным транспортом.