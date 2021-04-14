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В России     14.04.2021 16:42

Роспотребнадзор обязал всех въезжающих в Россию сдавать тест на COVID-19

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  тесты  тестирование  въезд 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Всем гражданам России, прибывающим в страну любым видом транспорта необходимо в течение трех дней после прибытия сдать ПЦР-тест на коронавирус и разместить его результаты на портале Госуслуг.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее эта норма действовала только для россиян, прибывающих в страну воздушным транспортом.

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  тесты  тестирование  въезд 

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