29 апреля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендации по предупреждению распространения коронавируса в дни майских праздников.



Гражданам рекомендуется продолжать соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, воздержаться от поездок в гости, или от приема гостей. Для общения и поздравления использовать дистанционные средства связи.



В случае поездок за город отдавать предпочтение личному транспорту или такси. При пользовании общественным транспортом соблюдать социальную дистанцию, пользоваться медицинской маской, не принимать пищу в транспорте, обрабатывать руки антисептиком после касаний общедоступных поверхностей, не дотрагиваться до лица.



На отдыхе рекомендуется не расширять круг общения, не контактировать с соседями, не собираться крупными компаниями, соблюдать меры гигиены. Также напоминается о том, что уже начался сезон активности клещей, в связи с чем необходимо соблюдать отдельные меры предосторожности.



Также рекомендуется мыть руки перед готовкой и приемом пищи, мыть овощи и фрукты, соблюдать температурный режим хранения продуктов, не употреблять алкоголь.



На 29 апреля в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 286 человек, скончались 972 человека. Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.