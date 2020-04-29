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В России     29.04.2020 11:57

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на майские праздники

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Теги:  Роспотребнадзор  майские праздники  рекомендации 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендации по предупреждению распространения коронавируса в дни майских праздников.

Гражданам рекомендуется продолжать соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, воздержаться от поездок в гости, или от приема гостей. Для общения и поздравления использовать дистанционные средства связи.

В случае поездок за город отдавать предпочтение личному транспорту или такси. При пользовании общественным транспортом соблюдать социальную дистанцию, пользоваться медицинской маской, не принимать пищу в транспорте, обрабатывать руки антисептиком после касаний общедоступных поверхностей, не дотрагиваться до лица.

На отдыхе рекомендуется не расширять круг общения, не контактировать с соседями, не собираться крупными компаниями, соблюдать меры гигиены. Также напоминается о том, что уже начался сезон активности клещей, в связи с чем необходимо соблюдать отдельные меры предосторожности.

Также рекомендуется мыть руки перед готовкой и приемом пищи, мыть овощи и фрукты, соблюдать температурный режим хранения продуктов, не употреблять алкоголь.

На 29 апреля в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 286 человек, скончались 972 человека. Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.


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Теги: 
Роспотребнадзор  майские праздники  рекомендации 

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