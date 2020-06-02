2 июня. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендации для избирательных комиссий, по проведению голосования по изменениям в Конституции.



Наблюдатели и журналисты должны располагаться полутора-двух метрах от входа, столов, кабин и стационарных ящиков. Все избирательные участки должны быть обеспечены бесконтактными термометрами, чтобы в течение дня измерять температуру всем, находящимся на участке.



Измерять температуру должны специально выделенные сотрудники, они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, составлен график их работы.



Перед проходом к месту голосования должен располагаться пункт для дезинфекции рук и для выдачи масок и перчаток.



Голосующие граждане должны будут на короткий срок снять маску при предъявлении документов для удостоверения личности. При этом, передавать документы сотруднику избирательной комиссии будет не нужно, достаточно будет предъявить их в раскрытом виде. Ручки для голосования гражданам рекомендуется приносить с собой.



Перед вскрытием переносных и стационарных ящиков для голосования их необходимо обработать дезинфицирующими средствами.



Ранее, 1 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Перед этим, в ходе совещания глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как будет проходить голосование с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.