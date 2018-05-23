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В России     24.05.2018, 10:57

Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы за завышение цен перед ЧМ-2018

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Теги:  Роспотребнадзор  ЧМ-2018  гостиницы  штрафы 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор оштрафовал российские гостиницы за завышение цен в преддверие чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ведомство провело 1560 проверок, и выявило различные нарушения. В 738 случаях было обнаружено завышение цен на гостиничное обслуживание, еще в 190 случаях было выявлено отсутствие у гостиниц документа о прохождении классификации.

В результате в суды было направлено 199 исков в защиту неопределенного круга потребителей. На настоящий момент принято 34 судебных решения в пользу Роспотребнадзора. Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 9 миллионов рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 12 стадионов в 11 городах страны.


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Теги: 
Роспотребнадзор  ЧМ-2018  гостиницы  штрафы 

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