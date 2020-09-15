15 сентября. Mossovetinfo.ru - Люди, которые переболели коронавирусом, могут заразить других людей даже после выздоровления и выписки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анна Попова.



По данным исследований, человек, который переболел COVID-19 выделяет вирус до 90 дней. При этом, у самого переболевшего уже нет никаких симптомов и все анализы в норме.



Ранее сообщалось, что в России на 15 сентября выявлено 1 073 849 случаев заражения коронавирусом. 884 305 человек выздоровели, 18 785 человек скончались.