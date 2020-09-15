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В России     15.09.2020 11:48

Роспотребнадзор: переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - Люди, которые переболели коронавирусом, могут заразить других людей даже после выздоровления и выписки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анна Попова.

По данным исследований, человек, который переболел COVID-19 выделяет вирус до 90 дней. При этом, у самого переболевшего уже нет никаких симптомов и все анализы в норме.

Ранее сообщалось, что в России на 15 сентября выявлено 1 073 849 случаев заражения коронавирусом. 884 305 человек выздоровели, 18 785 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор 

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