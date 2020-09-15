Другие материалы
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В России
15.09.2020, 11:48
Роспотребнадзор: переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней
15 сентября. Mossovetinfo.ru - Люди, которые переболели коронавирусом, могут заразить других людей даже после выздоровления и выписки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анна...
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В России
15.09.2020, 02:19
На ликвидацию российских свалок потребуется около 5 лет - Росприроднадзор
15 сентября. Mossovetinfo.ru - На ликвидацию накопившихся в России свалок потребуется около пяти лет, рассказала в интервью «Российской газете» глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ра...
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В России
15.09.2020, 02:06
В России обсудят проект введения почасового МРОТа
15 сентября. Mossovetinfo.ru - В России рассмотрят проект введения почасового минимального размера оплаты труда, сообщают «Известия». По данным издания, идея создания почасового МРОТа внесе...