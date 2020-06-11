11 июня. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ разработал рекомендации по профилактике коронавируса в музеях, документ опубликован на официальном сайте ведомства.



Согласно приказу министра культуры России Ольги Любимовой, федеральные российские музеи, музеи-заповедники, дворцово-парковые музеи возобновят свою работу с 16 июня. Региональные будут возобновлять работу по решению региональных властей.



Согласно рекомендациям, посещение музеев возможно только при использовании посетителями маски, перчаток и соблюдении социальной дистанции. Посещение музеев экскурсионными группами пока запрещено, после снятия всех ограничений будут разрешены экскурсии численностью не более 5 человек.



Маршруты в музеях и музейных парках должны быть организованы таким образом, чтобы встречные потоки посетителей не пересекались.

При продаже билетов музеям рекомендовано отдавать предпочтение бесконтактной продаже (продажа через мобильные приложения, билетные автоматы, и так далее), и, по возможности, максимально отказаться от использования наличных денег.



Перед началом работы всем сотрудникам музеев необходимо измерять температуру, кроме того, температуру сотрудников необходимо измерять в течение дня. При обнаружении повышенной температуры или признаков инфекционного заболевания, сотрудника необходимо отстранить от работы. Кроме того, необходимо ограничить контакты между сотрудниками из разных отделов, если они не связаны общими задачами и производственными процессами.



Работа общепита и торговля на территории музеев будет допускаться только по решению главы региона, на территории которого расположен музей.



В Москве до 23 июня снимут большинство ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.



График снятия ограничений в Москве