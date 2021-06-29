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В России     29.06.2021 17:46

Роспотребнадзор подтвердил появление в России штамма коронавируса «дельта-плюс»

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  штаммы 

29 июня. Mossovetinfo.ru - В России действительно выявлен случай заболевания штаммом коронавируса «дельта-плюс», сообщила на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Информация о том, что в России выявлен случай заболевания «дельта-плюс» появилась на прошлой неделе. Роспотребнадзор прокомментировал, что изучает эту информацию.

«Мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант “дельта-плюс”», - заявила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, пациентка, которая заразилась этим штаммом, перенесла заболевание легко.

Ранее Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что штамм «дельта» вдвое более заразен, чем изначальный коронавирус. В настоящее время случаи заражения этим штаммом выявлены в 85 странах.

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  COVID-19  штаммы 

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