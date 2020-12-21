21 декабря. Mossovetinfo.ru - В Роспотребнадзоре рассказали о том, каких правил необходимо придерживаться после прививки от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
После прививки необходимо избежать стрессов для организма, таких как переохлаждение или перегрев, сообщил в пресс-службе. Кроме того, необходимо отказаться от употребления в пищу продуктов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса началась во всех российских регионах.
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