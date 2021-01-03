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В России     03.01.2021 19:16

Роспотребнадзор рассказал, почему нельзя пить за три дня до прививки от COVID-19

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Теги:  COVID-19  коронавирус 

3 января. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор рассказал, почему за три дня до и три дня после прививки от коронавируса нельзя употреблять алкоголь.

«Наряду с другими стрессовыми факторами, например, перегреванием или переохлаждением, алкоголь создает повышенную нагрузку на организм и влияет на течение физиологических процессов – в том числе на формирование иммунного ответа», - говорится в ответе Роспотребнадзора, размещенном в телеграм-канале «Стопкоронавирус.рф».

Пункты вакцинации продолжают работать в Москве в праздники.

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Теги: 
COVID-19  коронавирус 

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