1 мая. Mossovetinfo.ru – Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС рассказала, с чего может начаться ослабление ограничений, введенных в России из-за коронавируса.



«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции», - рассказала Попова.



При этом глава Роспотребнадзора отметила, что разработан ряд критериев, по которым можно будет определить, что режим ограничений может быть ослаблен. Среди этих критериев снижение темпов прироста новых заразившихся, наличие свободных коек, а также возможности и количество тестирований на коронавирус. Эти три критерия Попова назвала базовыми.



Кроме того, будет исследоваться уровень смертности в результате заражения и показатель иммунной прослойки. Также возможно появление дополнительных критериев, исходя из которых будет приниматься решение об ослаблении ограничений.



Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству России к 5 мая подготовить параметры выхода из режима самоограничений с 12 мая.



На 1 мая в России зафиксирован 114 431 случай заражения коронавирусом. Вылечились 13220 человек. Умерло 1169 человек.