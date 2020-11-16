16 ноября. Mossovetinfo.ru – Выписка больных коронавирусом, излечившихся от заболевания, разрешается после сдачи ими одного отрицательного теста, соответствующее постановление Роспотребнадзора опубилковано на официальном портале правовой информации.
Ранее, выписка из стационара излечившихся от коронавируса допускалась только после сдачи двух отрицательных тестов.
Кроме того, в том же постановлении указано, что лица, контактировавшие с зараженными коронавирусом и ушедшие на обязательную самоизоляцию, могут выходить с карантина без сдачи теста на коронавирус, если в течение 14 дней карантина у них не проявились симптомы заболевания.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приказал сократить до 48 часов сроки выполнения тестов на коронавирус, а результаты тестирования должны сообщаться заболевшим и контактировавшим с ними лицам в течение 1 рабочего дня.
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