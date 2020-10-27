27 октября. Mossovetinfo.ru – Региональным властям рекомендовано запретить проведение зрелищных и развлекательных мероприятий, а также работу баров и ресторанов в период с 23:00 до 06:00, соответствующее постановление выпустил Роспотребнадзор.
Кроме того, поручено усилить дезинфекцию в общественном транспорте, такси, местах массового скопления людей, местах проведения театрально-зрелищных, зрелищно-культурных и просветительских мероприятиях, на предприятиях общественного питания.
Постановление вступает в силу с 28 октября.
Также Роспотребнадзор ввел с 28 октября всеобщий масочный режим на территории всей России.
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