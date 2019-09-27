27 сентября. Mossovetinfo.ru – Горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ проведет Роспотребнадзор с 1 по 15 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.



Специалисты ведомства проконсультируют всех желающих по телефонам горячей линии, а также в специальных консультационных пунктах. Гражданам расскажут где сделать прививку, можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другими прививками, как подготовится к вакцинации.



Кроме того, родителям расскажут, как уберечь детей от простудных заболеваний, как использовать медицинские маски, а также о других мерах профилактики.