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В России     27.09.2019 14:04

Роспотребнадзор с 1 по 15 октября проведет горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

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Теги:  Роспотребнадзор  грипп  ОРВИ  профилактика  горячая линия 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ проведет Роспотребнадзор с 1 по 15 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты ведомства проконсультируют всех желающих по телефонам горячей линии, а также в специальных консультационных пунктах. Гражданам расскажут где сделать прививку, можно ли совмещать вакцинацию от гриппа с другими прививками, как подготовится к вакцинации.

Кроме того, родителям расскажут, как уберечь детей от простудных заболеваний, как использовать медицинские маски, а также о других мерах профилактики.


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Теги: 
Роспотребнадзор  грипп  ОРВИ  профилактика  горячая линия 

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