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В России     27.06.2020 12:40

Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе санаториев

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Теги:  Роспотребнадзор  санатории  отдых  рекомендации 

27 июня. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений, измененные рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Теперь санатории могут заселять в один номер по два человека, даже если они не живут вместе и не являются членами одной семьи. Ранее рекомендовалось заселять в номер не более, чем по одному человеку.

Кроме того, маски теперь необходимо носить только в закрытых помещениях, где находятся группы людей. В других случаях ношение маски не обязательно.

В санаториях разрешаются групповые процедуры, при обязательном соблюдении социальной дистанции.

Отменяются справки для отдыхающих об отрицательном тесте на коронавирус. Однако заезжающим все равно необходимо будет предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными на протяжении 14 дней перед заездом.


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Теги: 
Роспотребнадзор  санатории  отдых  рекомендации 

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