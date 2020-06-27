27 июня. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений, измененные рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.



Теперь санатории могут заселять в один номер по два человека, даже если они не живут вместе и не являются членами одной семьи. Ранее рекомендовалось заселять в номер не более, чем по одному человеку.



Кроме того, маски теперь необходимо носить только в закрытых помещениях, где находятся группы людей. В других случаях ношение маски не обязательно.



В санаториях разрешаются групповые процедуры, при обязательном соблюдении социальной дистанции.



Отменяются справки для отдыхающих об отрицательном тесте на коронавирус. Однако заезжающим все равно необходимо будет предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными на протяжении 14 дней перед заездом.