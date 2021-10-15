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В России     15.10.2021 17:10

Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов на COVID-19

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  тестирование  COVID-19  сроки 

15 октября. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор сократил срок предоставления результатов тестирования на коронавирус с 48 до 24 часов, соответствующее постановление Главного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», - говорится в постановлении.

Ранее оперативный штаб сообщил, что в России впервые за все время пандемии было зафиксировано более 32 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Кроме того, обновлен максимальный показатель по количеству умерших от коронавируса за сутки.

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  тестирование  COVID-19  сроки 

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